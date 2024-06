Clujul, in topul amatorilor de filme in 2023. Biletele s-au scumpit, dar romanii au cheltuit sute de milioane de lei la cinematograf

Clujul se numara printre orasele cu cei mai multi cetateni care merg la cinematografe, cu toate ca biletele s-au scumpit cu peste 8%, fata de 2022.In total, romanii au cheltuit 63 de milioane de euro in cinematografe in anul 2023, cu 25% mai mult decat in 2022, in ciuda faptului ca pretul biletelor a crescut cu 8%, potrivit companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.Numarul total de bilete vandute a ajuns la 13,02 milioane in 2023, cu 16% mai mult fata de 2022 si doar ... citește toată știrea