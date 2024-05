Clujul, in topul celor mai poluate orase din tara! La polul opus, Oradea este in top 3 orase cu cel mai curat aer din Romania

Intr-un studiu realizat la nivel european a fost masurata calitatea aerului in diferite orase. Pe harta se regaseste si Romania. Din cele 375 de orase monitorizate, Bucuresti, Cluj, Timisoara, Targu Mures sau Iasi se afla in jurul locului 300 in topul celor mai curate (nepoluate) orase din Europa. Spus altfel, aerul din aceste zone este destul de poluat. E dezastru in Cluj, dar si in Capitala!Orasele sunt clasate de la cel mai curat la cel mai poluat oras, pe baza nivelurilor medii de ... citește toată știrea