Clujul, in topul zonelor cu cele mai mari salarii medii din tara. Avem si cele mai multe oferte de locuri de munca publicate pe platformele de recrutare

Potrivit statisticilor oficiale, Bucurestiul, Cluj si Timis sunt zonele cu cele mai mari salarii medii din tara. De asemenea, acestea au si cele mai multe oferte de locuri de munca postate pe platformele de recrutare.Conform datelor INS, Bucurestiul se afla pe primul loc in ceea ce priveste veniturile medii, cu 6.136 de lei, fiind urmat de Cluj (5.766) si Timis (5.278).Castigul salarial mediu net a fost in februarie de 4.876 lei, in crestere cu 17 lei (+0,3%) fata de luna ianuarie 2024 si cu ... citește toată știrea