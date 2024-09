Clujul, invadat de insecte urat mirositoare si sobolani. Curg sesizarile: "Ar fi nevoie de o dezinsectie mai ampla, nu doar pe strazile principale"

In ultima perioada, clujenii din toate cartierele orasului s-au trezit in case si apartamente cu musafiri urat mirositori. Plosnitele marmorate, o specie asiatica aflata in expansiune pe intreg mapamondul, au invadat de cativa ani si tara noastra, iar acum s-au raspandit inclusiv in Cluj."Oare se poate face ceva impotriva acestor gandaci puturosi? Efectiv omoram zeci de exemplare pe zi si e plina toata casa de ei. Ar fi nevoie de o dezinsectie mai ampla si nu doar pe strazile principale, ... citește toată știrea