Un volum care prezinta cum arata orasul Cluj - atunca fara extensia "Napoca" in denumire - prezinta imagini de epoca cu orasul din 1963, dar si informatii importante despre geografia, economia si istoria orasului.Autor este eseistul Anatol. E. Baconsky, tatal cunoscutului diplomat Teodor Baconschi, si care a locuit pentru o perioada in oras. Acesta arata in volumul "Cluj si imprejurimile sale. Indreptar turistic", care are 81 de pagini, cum se prezenta orasul in 1963 - cand numara doar cateva ... citeste toata stirea