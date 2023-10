Laptopul furat de cei doi spargatori din Targu Mures, in data de 12 septembrie 2023, dintr-o masina parcata la Kaufland in Marasti, a fost recuperat de politisti.Acestia merita felicitati pentru rapiditatea cu care au actionat. In 2 octombrie, cei doi spargatori erau deja dupa gratii, iar la perchezitiile care au urmat s-a reusit recuperarea laptopului in valoare de 6.000 de lei, lucru pe care proprietarul nu il mai credea posibil.Cei doi hoti au folosit un dispozitiv avansat, cu care au ... citeste toata stirea