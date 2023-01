Clujul milionului de oameni e tare departe. Intre timp populatia imbatraneste si pleaca din orasul de cinci stele

Recensamantul Populatiei si Locuintelor runda 2021 arata ca municipiul Cluj-Napoca e departe de milionul de locuitori. Ba mai mult a pierdut populatie, satula de promisiuni. Oamenii s-au mutat in mediul rural, in timp ce totul in oras s-a scumpit.Prima data fostul candidat la Primaria Cluj-Napoca, Octavian Buzoianu, a vorbit despre Clujul milionului de oameni, iar apoi primarul Emil Boc a "imprumutat" ideea, ca sa justifice nevoie metroului si a altor investitii.Rezultatele provizorii ale ... citeste toata stirea