Ploaia de joi dupa-amiaza, de la ora 16.00, a adus probleme in intersectia strazilor Calea Turzii si Observatorului.Acea zona are probleme cu canalizarea stradala de ani de zile si se inunda la ploile mai puternice. Acum, soferii au avut din nou probleme si au trecut cu grija prin apa destul de mare, pentru a nu ramane in pana de motor si pentru a evita chemarea celor de la ... citeste toata stirea