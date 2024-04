Clujul nu este un oras care sa stea cu mana intinsa la Bucuresti! Avem cel mai mare buget, dar nu s-a construit nimic in 35 de ani - Vasile Dancu

Vasile Dancu, candidat la pentru un loc de europarlamentar in Parlamentul European din partea PSD, sustine ca, in ultimii 35 de ani, in Cluj-Napoca nu a fost construit niciun obiectiv major de utilitate publica.Motivul ar fi, din punctul de vedere al candidatului social-democrat, faptul ca orasul nostru sta cu mana intinsa catre autoritatile de la Bucuresti, desi avem un buget enorm.Un exemplu in acest sens situatia Operei din Cluj, un proiect pe care nu crede ca il va vedea realizat in ... citește toată știrea