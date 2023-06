Interesul pentru Cluj a scazut in ultimii ani, dovada stau cautarile pe Google.Clujul a inceput sa fie in voga din 2004 si pana in 2019 bula s-a tot umflat, pe masura ce primarul Emil Boc enunta numeroasele dimensiuni pe care le atinge orasul: dimensiunea IT, dimensiunea verde si eco, dimensiunea turistica, etc. Conform statisticilor oferite de Google, cautarile dupa numele orasului au fost cel ... citeste toata stirea