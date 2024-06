Clujul nu-si pierde traditiile ardelenesti: Procesiune de Rusalii in centrul orasului/Rugaciune pentru mediul inconjurator

Clujul nu-si pierde traditiile ardelenesti, ba chiar le promoveaza cu fiecare ocazie. Tocmai de aceea, in curand va avea loc Procesiunea de Rusalii din centrul orasului.In data de 23 iunie 2024, clujenii sunt asteptati in centrul orasului pentru a lua parte la Procesiunea de Rusalii, aceasta fiind o veche traditie din Ardeal ce are ca scop rugaciunea pentru mediul inconjurator si pentru roadele pamantului, la sarbatoarea Pogorarii Duhului Sfant.Programul evenimentului: De la ora 17.00, pe ... citește toată știrea