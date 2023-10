In timp ce administratia locala se lauda cu siguranta orasului Cluj-Napoca, doua persoane au fost saptamana trecuta victimele amenintarilor in cartierul Marasti. Stiri de Cluj l-a intrebat pe primarul Emil Boc ce masuri va lua in aceste doua cazuri, pentru ca este evident ca asistam la o crestere a criminalitatii in cartierul Marasti. Daca ne va raspunde, atunci vom posta aici mesajul primarului Emil Boc.Un incident grav s-a petrecut miercuri, 18 octombrie, in statia de autobuz Maresal ... citeste toata stirea