Clujul, printre zonele cu o mare concentratie a unui gaz cu efecte devastatoare pentru sanatate. Substanta creste riscul de cancer pulmonar

Cancerul pulmonar duce la aproape 20% din decesele legate de afectiuni oncologice, numarul acestora fiind surprinzator de ridicat si in cazul nefumatotorilor.Un factor care ar putea duce la aceste imbolnaviri este radonul, un gaz incolor si inodor, care se formeaza prin descompunerea materialului radioactiv prezent in sol, spun expertii.Acesta poate sa patrunda in casele oamenilor prin crapaturile din podele, pereti si fundatie, potrivit Antena3.ro.Potrivit unui studiu al Organizatiei