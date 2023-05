Clujul ramane incet fara centura metropolitana, iar haosul din trafic este scapat de sub control. In 10 mai, Emil Boc spunea ca sunt 29 de firme interesate pentru tronsoanele doi si trei din centura, de la Podul N, din Manastur, pana in Apahida. Culmea e ca in 12 mai, dupa numai doua zile s-a dovedit ca totul era o minciuna, pentru ca nimeni nu a depus oferte, iar licitatia s-a anulat.Intrebarea este "Emil Boc stia cand a spus ca sunt firme interesate?", "A vrut sa induca opinia publica in ... citeste toata stirea