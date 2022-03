Clujul raiul drogurilor! Fortau o tanara sa se prostitueze si o drogau. Mascatii i-au incatusat - FOTO

Doi barbati care se drogau si fortau sa se prostitueze o tanara au fost retinuti la Cluj, in urma a trei perchezitii.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Cluj, au efectuat marti, 8 martie, trei perchezitii domiciliare in judetul Cluj, intr-un dosar penal, in care se fac cercetari pentru trafic de persoane si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea ... citeste toata stirea