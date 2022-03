Clujul ramane cu trei centre de vaccinare. Se inchide si cel drive through, de pe Platoul Salii Sporturilor, care intra in santier

Centrele de vaccinare din judetul Cluj isi modifica programul, anunta reprezentantii Institutiei Prefectului. Clujul a fost azi judetul din tara cu cel mai mare numar de cazuri COVID-19, dupa Bucuresti.Centrul de vaccinare drive through isi suspenda activitatea incepand de duminica, 20 martie 2022, deoarece platoul Salii Sporturilor "Horia Demian" intra in modernizare. In cursul zilei de sambata, 19 martie 2022, centrul va functiona cu program normal, de la 8:00 la 20:00.Incepand cu data de ... citeste toata stirea