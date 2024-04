Clujul ramane fara unul dintre subprefecti. De ce a ramas vacant postul de subprefect de la Cluj

Subprefectul Razvan Ciortea a fost eliberat din functie de Guvernul Romaniei, in urma solicitarii depuse de acesta. Membru de frunte al PSD, Razvan Ciortea vrea sa candideze la functia de primar al municipiului Turda pe listele Partidului Social Democrat (PSD).Subprefectul Razvan Ciortea eliberat din functie, pentru a putea candida la fotoliul de primar in TurdaCiortea a fost numit subprefect odata cu venirea la conducerea judetului a prefectului Irina Munteanu, in martie 2022. ... citește toată știrea