Clujul ramane judetul din tara cu cel mai bun procent al autorecenzarii online, dupa Bucuresti, releva datele la zi. O comuna din Cluj s-a recenzat 100%

Clujul ramane judetul din tara cu cel mai bun procent al autorecenzarii online, dupa Bucuresti, releva datele la zi.Etapa de autorecenzare s-a prelungit cu inca doua saptamani, pana in 27 mai, perioada in care toti cetatenii pot sa completezechestionarele online fie individual din confortul propriu, fie asistati de catre un recenzor in spatiile special amenajate de catre primarii. "Situatia chestionarelor completate este una foarte buna", arata Directia Judeteana de Statistica, Clujul ... citeste toata stirea