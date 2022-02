Clujul ramane printre judetele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19 - peste 400 in ultimele 24 de ore. Inca 100 de decese la nivel national

Rata incidentei COVID-19 pe judetul Cluj e in continuare ridicata - de 15,06. In ultimele 24 de ore, 407 persoane au fost confirmate Covid-19 din judetul Cluj.S-au realizat 2.402 de teste, din care 316 diagnostic grupe de risc, 164 teste efectuate la cerere si 1.922 teste rapide. Pana in acest moment s-au realizat 1.108.151 de teste, la nivelul judetului Cluj;Astfel, Clujul e judetul cu cele mai multe cazuri dupa Timis 435 si Bucuresti 2213In acest moment sunt internati 618 pacienti in ... citeste toata stirea