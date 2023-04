Clujul se poate mandri cu succesele elevilor sai! Matei Rogozan, elev in clasa a XI-a, la Colegiul Tehnic "Ana Aslan" din Cluj-Napoca, a obtinut medalia de aur si premiul II la sectiunea postere, la etapa internationala a Concursului interdisciplinar "International Conference of Young Scientists", desfasurat la Belgrad, Serbia, intre 8-13 aprilie 2023.Am aflat de la Matei care este pentru el reteta succesului, dar si cum reuseste sa-si imparta timpul intre orele de la liceu, munca in laborator ... citeste toata stirea