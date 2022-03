Clujul sta cel mai bine din tara la autorecenzarea populatiei care a inceput in urma cu o saptamana, dupa Bucuresti. Cum arata azi autorecenzarea, in Cluj

Clujul sta cel mai bine din tara la autorecenzarea populatiei care a inceput in urma cu o saptamana, dupa Bucuresti, arata datele la zi ale Directiei Judetene de Statistica, ce coordoneaza in judet acest proces.Perioada de autorecenzare si autorecenzare asistata a inceput in 14 martie. Astazi dupa primele evaluari se constata ca judetul Cluj se claseaza pe locul al doilea dupa prima saptamana din etapa de autorecenzare, dupa Bucuresti, cu un numar de 34.183 de chestionarecompletate pana in ... citeste toata stirea