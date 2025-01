Clujul sub asediul caprelor! Mananca plantele ornamentale si distrug spatiile verzi: "S-au urcat si pe masini"

In cartierul Dambul Rotund din Cluj-Napoca, locuitorii se confrunta cu o situatie bizara de ceva timp.Mai exact, ei se plang ca mai multe capre, lasate libere sa circule pe strada Gheorghe Sion, fac ravagii, "invadand" spatiile din jur."Doresc sa aduc in atentia dumneavoastra o problema care afecteaza spatiul public din zona noastra din cartierul Dambul Rotund. In mod periodic, cateva capre sunt lasate libere sa circule pe Strada Gh. Sion. Nu cunosc exact cine sunt proprietarii ... citește toată știrea