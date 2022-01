Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant, burnita si polei valabile in orele urmatoare in zone din Cluj si alte 4 judete, relateaza G4Media.Pana la ora 10:00, in judetele Cluj,Maramures, Satu Mare si Salaj se va semnala burnita care local depune polei.Pana la ... citeste toata stirea