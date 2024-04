Clujul sufocat sub fum din cauza incendiilor forestiere! Clujenii, indemnati sa evite astazi activitatile fizice si sportul in aer liber

O perdea de fum a acoperit marti dimineata mai multe cartiere din Cluj-Napoca din cauza incendiilor forestiere care au avut loc seara trecuta. Un ONG care masoara calitatea aerului in oras ii indeamna pe oameni sa evite astazi activitatile fizice si sportul in aer liber mai ales in zonele cu fum."In urma analizelor pe datele disponibile si masuratorile retelelor private si nationale, calitatea aerului din Cluj-Napoca astazi 10.04.2024 este "Moderata".Ieri am avut parte de 2 accidente ce au ... citește toată știrea