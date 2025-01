Clujul, tot mai apreciat de turisti! Numarul strainilor care viziteaza judetul este in crestere

Clujul a ajuns o destinatie foarte apreciata intre turistii din Romania dar si cei de peste hotare! Potrivit datelor publicate marti de Directia Judeteana pentru Statistica, in primele 11 luni din 2024, Clujul a fost vizitat de 620.453 de turisti.Desi, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2023, numarul vizitatorilor a scazut cu 3,9% per total, numarul turistilor straini care au vizitat Clujul a crescut cu 3% (129. 634 in primele 11 luni din 2024)Ultimele date, adica cele pe noiembrie 2024, ... citește toată știrea