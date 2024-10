Clujul va avea cel mai complex centru de distractii pentru copii si adulti din Romania. Trambuline, escalada, experiente virtuale pe 1800 mp

Kiddo aduce la Cluj-Napoca un centru de entertainment inovator in cadrul proiectului RIVUS: Aventura, distractie si tehnologie pentru toate varsteleCluj-Napoca se pregateste sa devina un nou pol al distractiei in Romania, odata cu deschiderea primului centru de entertainment marca Kiddo, integrat in proiectul de reconversie urbana RIVUS. Aceasta premiera va transforma orasul intr-o destinatie preferata pentru familii, copii si tineri, printr-un concept inovator care combina sportul, tehnologia ... citește toată știrea