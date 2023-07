Parcul de Est, cel de langa Baza Sportiva din Gheorgheni si pana pe Calea Someseni, va fi cel mai mare din Romania, dar mai trebuie banii pentru el. Acesta va fi un mare pariu al administratiei Emil Boc.Vineri, 28 iulie, primarul Emil Boc a anuntat ca a atras o finantare de 10 milioane de euro pentru Parcul Est, dar mai trebuie minim 90 de milioane, fiind vorba cu adevarat de un site realizat de la zero. In Cluj-Napoca, au fost date in folosinta parcuri modernizate, dar nimic nu s-a facut de ... citeste toata stirea