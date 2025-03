Clujul va avea inca o padure-parc URIASA. Pe ce suprafata se va intinde noul proiect

Primaria Cluj-Napoca se pregateste sa amenajeze inca o padure-parc, care va fi al doilea proiect de acest fel din aproprierea orasului. Noul proiect verde va fi amplasat in jurul zonei Valea Garbaului, aproape de Sfantul Ioan si se va intinde pe cel putin doua hectare.Padurea-parc se afla in stadiu de proiectare, iar in prezent autoritatile locale incearca sa obtina avizul de mediu. O prima varianta a proiectului poate fi consultata de catre clujenii interesati la primarie, programul fiind de ... citește toată știrea