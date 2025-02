Clujul va avea un nou spital modern pentru copii, cu peste 500 de paturi! Alin Tise: ,,Anul acesta dorim sa incepem construirea"

Construirea noului Spital Pediatric Monobloc din Cluj ar putea incepe in curand! Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a declarat pentru Stiri de Cluj, ca autoritatile doresc sa inceapa lucrarile chiar anul acesta.Viitorul spital va fi edificat pe un teren de circa 17 hectare, in cartierul clujean Borhanci, si va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continua, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi si 30 de paturi aferente serviciului ATI."Am investit milioane de euro si in ... citește toată știrea