Clujul va avea un Plan de mentinere a calitatii aerului in valoare de peste 1 miliard de lei. Este primul de acest gen realizat la nivelul judetului

Cluj va avea un Plan de mentinere a calitatii aerului de peste 1 miliard de lei, acesta fiind primul de acest gen realizat la nivelul judetului nostru.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, a initiat proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Mentinere a Calitatii Aerului (PMCA) in judetul Cluj pe perioada 2024-2028.Documentul are la baza un studiu de calitate a aerului, in baza datelor inregistrate in statiile automate de monitorizare a calitatii aerului si a ... citește toată știrea