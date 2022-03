Clujul verde. Cand vor fi gata marile parcuri la care se lucreaza in oras

Primarul Emil Boc a prezentat stadiul proiectelor verzi ale Clujului initiate de administratia locala in mai multe zone ale orasului. Majoritate parcurilor si zonelor verzi vor fi finalizate in 2023.Parcul Feroviarilor (5,3 ha unde se propune plantarea a 510 arbori ) - santierul este la 7% iar obiectivul va fi gata in decembrie 2023.Parcul Armatura (3,2 ha, vor fi plantati 103 arbori) - santier la 18 %, termenul de finalizare fiind martie 2023.Malurile Somesului (14 hectare) - santierul ... citeste toata stirea