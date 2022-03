Clujul voteaza numarul de burse pentru semestrul al doilea. Cati elevi au media 10

Consiliul Local Cluj-Napoca va vota numarul de burse ce vor fi acordate elevilor in semestrul al doilea.Burse scolare 2022: In Cluj-Napoca sunt 1.106 elevi care vor primi bursa de merit pentru media 10Bugetul total de acordare a burselor din Cluj-Napoca este de 6.7 milioane de euro (sume de la bugetul national si local).In sedinta Consiliului Local din 7 martie va fi supus aprobarii proiectul de hotarare privind numarul de burse aferente semestrului II al acestui an scolar. In total, 16.157 ... citeste toata stirea