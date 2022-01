Clujul vrea autobuze SF in 2022! Pe unde veti merge in autobuzele fara sofer

Clujul investeste, in 2022, 37 de milioane de lei in autobuze fara sofer sau cu hidrogen, se arata in proiectul bugetului pentru acest an.Emil Boc a subliniat ca se va investi suma de 24 milioane de euro pentru cumpararea de autobuze cu hidrogen, dar numai un milion de euro sunt alocati in 2022, destul fiind defalcati pana in 2025.Autobuzele fara sofer vor fi vedetele anului 2022Primarul Emil Boc a pus in bugetul local pentru 2022 suma de 33 de milioane de lei. In 2021 s-a mai incercat sa se ... citeste toata stirea