Cocalarii cu BMW au blocat intrarea la mall -ul din Floresti: Sambata nu vin, pentru ca sunt la taraba de la Oser - FOTO

Un grup de BMW -uri a fost fotografiat parcat in usa principala a Mall -ului din Floresti. Desi de ani de zile se vorbeste despre aceste probleme, pana acum nu s-a gasit nicio solutie in parcarea de la Vivo.Soferii surprind incidentul, dar nimeni nu ia masuri, pentru a-i pune la punct pe nesimtiti. Numarul acestora parca s-a mai diminuat, dar fara un "brat" dur al legii nu vor disparea cu desavarsire."La cate restaurante bune sunt in Cluj... Ar fi pacat sa nu bagi iti bagi botul in shaorma de ... citeste toata stirea