Cod galben de averse si fulgere in judetele Cluj, Mures si Bistrita

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, noi atentionari nowcasting Cod galben de averse si frecvente descarcari electrice valabile in urmatoarea ora in localitati din trei judete din Transilvania, transmite Agerpres.Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:30 in judetul Cluj, in localitatile Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bontida, Mociu, Camarasu, Caianu, Catina, Taga, Suatu, Sanmartin, Geaca, Palatca si Buza, se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse care vor cumula ... citeste toata stirea