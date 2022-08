COD GALBEN de averse torentiale, emis de ANM. Clujul, pe lista judetelor vizate cu instabilitate atmosferica accentuata

ANM a actualizat prognoza meteo. Meteorologii au emis, luni, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in 29 de judete pana luni seara.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul luni ora 11:00 - 22:00, la munte, in Dobrogea, local in Muntenia, Transilvania, Moldova, Maramures si nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului ... citeste toata stirea