Cod galben de canicula azi si maine in mare parte din tara, inclusiv la Cluj, avertizeaza meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare cod galben de canicula - val de caldura si disconfort termic ridicat - valabil pentru mare parte din tara, inclusiv judetul Cluj. Avertizarea e valabila azi si maine. In intervalul mentionat valul de caldura va persista in cea mai mare parte a tarii, iar in zonele de campie si local in cele ... citeste toata stirea