Cod galben de canicula azi si maine la Cluj

Meteorologii emit avertizare cod galben de canicula pentru mai multe judete din tara, inclusiv Clujul azi si maine, in sud disconfortul termic ajunge la nivelul avertizarilor cod portocaliu.Valul de caldura va continua sa se extinda si sa se intensifice in Maramures, Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala si in cea mai mare parte a Moldovei si a Transilvaniei. Temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade si local la 39 de grade in regiunile sudice, va fi canicula si ... citește toată știrea