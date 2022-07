Cod galben de canicula la Cluj, azi si maine.Meteorologii au emis o avertizare cod galben de canicula pentru jumatatea de Est a Clujului, valabila pana maine. Acestia se asteapta ca azi si maine sa inregistreze in zona un val de caldura care va genera disconfort termic ridicat. "In intervalul mentionat valul de caldura se va mentine in toate regiunile, iar disconfortul termic va fi ridicat in zonele de campie si de podis, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 ... citeste toata stirea