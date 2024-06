Cod galben de canicula maine in Cluj, sunt anuntate temperaturi ridicate in toata tara, sudul e sub cod portocaliu de caldura.Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru Transilvania si Moldova si cod portocaliu pentru zona de sud a tarii valabila pentru maine 19 iunie, cand asteapta un val de caldura, canicula si disconfort termic ridicat. "Valul de caldura se va extinde in toata tara", spun meteorologii. "In nordul Crisanei, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, ... citește toată știrea