Cod Galben de ceata densa pe autostrada A3 Campia Turzii-Nadaselu. Atentie, soferi! Vizibilitatea este redusa

Cei care vor circula vineri, 9 decembrie, pe Autostrada Campia Turzii - Nadaselu sunt sfatuiti sa fie atenti la volan deoarece circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, vineri dimineata, pe autostrada A3 Campia Turzii - Nadaselu, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, cu vizibilitatea cuprinsa intre 100 si 200 de metri, iar intre km 35-60 si 22-10 vizibilitatea scade sub 100 de metri. ... citeste toata stirea