COD GALBEN de ceata in Cluj. Zonele vizate de vizibilitate redusa local sub 200 m, izolat sub 50 m. Dimineata de luni a fost marcata de o avertizare meteorologica emisa de specialistii in domeniu.Judetul Cluj: Turda, Campia Turzii, Gherla, Apahida, Viisoara, Mihai Viteazu, Savadisla, Caseiu, Cojocna, ... citeste toata stirea