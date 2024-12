Cod galben de ceata in zona joasa a Clujului, azi pana la amiaza.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare cod galben de ceata valabil pana la amiaza in zona joasa a judetului Cluj. Sunt vizate localitatile Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Gherla, Huedin, Aghiresu, Baciu, Apahida, Gilau, Floresti, Viisoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Savadisla, Caseiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bontida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenesti, Mica, ... citește toată știrea