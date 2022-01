Cod galben cu risc de depuneri de polei in Cluj, azi pana aproape de miezul noptii, avertizeaza Agentia Nationala de Meteorologie.ANM a emis in aceasta seara o avertizare nowcasting, adica valabila in urmatoarele ore, pentru zona joasa a judetului Cluj. Avertizarea e valabila pana la ora 23, interval in care, ... citeste toata stirea