Cod galben de furtuni azi la Cluj, avertizeaza meteorologii. Sunt de asteptat vijelii, grindina si averse torentiale

Cod galben de furtuni azi la Cluj, avertizeaza meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putine momente o avertizare cod galben de furtuni pentru jumatatea de nord a tarii, inclusiv judetul Cluj, valabila de la amiaza pana diseara la ora 23. In acest interval in Crisana, Maramures, in cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei si Banatului vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin ... citeste toata stirea