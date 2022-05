Cod galben de furtuni azi la Cluj, pana diseara.Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica in care e vizat si Clujul, valabil de azi la ora 12 pana diseara la ora 21, iterval in care meteorologii se asteapta la furtuni. Astfel, in intervalul mentionat la munte, in Banat, Crisana, Transilvania, nordul Munteniei si al Olteniei vor fi perioade cu ... citeste toata stirea