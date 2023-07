Cod galben de furtuni azi la Cluj, pana diseara.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila pentru mai multe judete din tara, inclusiv Clujul, de azi la amiaza pana diseara la ora 23. In intervalul mentionat, in zonele montane, local in Transilvania si in nord-vestul Moldovei, vor fi inregistrate perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse ... citeste toata stirea