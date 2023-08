Cod galben de furtuni azi la Cluj, pana diseara.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putine momente o avertizare cod galben de furtuni pentru mai multe judete din tara, inclusiv Clujul, valabila de la ora 10 pana diseara la ora 22. In acest interval, in Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, nord-estul Munteniei si nordul Dobrogei precum si in zonele montane, vor fi perioade ... citeste toata stirea