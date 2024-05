Cod galben de furtuni cu cantitati insemnate de apa de maine pana joi dimineata in Cluj, avertizeaza meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cu cantitati insemnate de apa, valabila de maine la ora 10 pana poimaine la aceeasi ora pentru mai multe judete, inclusiv Clujul. Astfel, in Banat, Oltenia, Maramures, vestul Transilvaniei si al Munteniei, precum si in zona Carpatilor Occidentali, vor fi ... citește toată știrea