Cod galben de furtuni de azi la Cluj, vremea se va raci semnificativ

Clujul e sub avertizare cod galben de furtuni de azi timp de trei zile.Meteorologii au emis o avertizare cod galben de furtuni valabila pentru mai multe judete din tara, inclusiv Clujul, de azi la ora 14 pana in 18 aprilie la ora 20. In acest interval sunt asteptate perioade cu instabilitate atmosferica, la inceput in regiunile vestice si centrale, apoi si in rest. Aceasta se va manifesta prin averse, trecator descarcari electrice si izolat grindina si vijelii, iar in intervale scurte de timp ... citește toată știrea